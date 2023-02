Opinię Matwijczuk - prawniczki i działaczki na rzecz praw człowieka - opublikował w poniedziałek dziennik "The Guardian".

Ukraińska działaczka uważa, że należałoby szybko powołać taki trybunał i przystąpić do osądzania zbrodni wojennych, ponieważ przyczyniłoby się to do powstrzymania się rosyjskich żołnierzy przed popełnianiem kolejnych zbrodni.

Putin i jego otoczenie powinni zostać osądzeni za zbrodnie wojenne, ludobójstwo i zbrodnię agresji - uważa Matwijczuk. Były to bowiem - jak oceniła - nie sporadyczne akty, których dopuściły się poszczególne oddziały, ale wybór polityki, który zapadł na najwyższych szczeblach. Celem było złamanie oporu społeczeństwa ukraińskiego.

Rozpoczęcie działań prawnych sprawiłoby, że przynajmniej niektórzy wojskowi rosyjscy, w obliczu odpowiedzialności zrozumieliby, że reżim Putina może się zakończyć - powiedziała Matwijczuk. Zdaliby sobie sprawę - jak mówi działaczka - że sami są odpowiedzialni za czyny, które popełniają.

Matwijczuk zaapelowała też do rządów zachodnich, by wsparły prokuraturę ukraińską w badaniu zbrodni i okrucieństw popełnionych podczas wojny. Jak zaznaczyła, Kijów zmaga się z badaniem dziesiątków tysięcy takich przypadków. Międzynarodowi sędziowie i prokuratorzy mogliby wesprzeć ukraiński system sprawiedliwości. 17 lutego br. prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin powiedział, że prokuratura bada 67 tys. spraw dotyczących zbrodni wojennych.

Matwijczuk jest szefową organizacji Centrum Wolności Obywatelskich, działającej od 2007 roku. Organizacja ta została uhonorowana w 2022 roku pokojową Nagrodą Nobla wspólnie z organizacjami z Białorusi (Centrum Obrony Praw Człowieka "Wiasna") i Rosji (Memoriał).

Centrum Wolności Demokratycznych wraz z około 30 innymi organizacjami zajmującymi się ochroną praw człowieka zorganizowało inicjatywę pod nazwą "Trybunał dla Putina", która zajmuje się dokumentowaniem zbrodni wojennych na Ukrainie, w tym na terytoriach okupowanych. Założeniem inicjatywy jest, by każdy poszkodowany w wyniku rosyjskiej agresji mógł domagać się sprawiedliwości.