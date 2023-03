Prezydent Białorusi o eksplozję na lotnisku Maczuliszcze oskarżył SBU i CIA, które rzekomo wspólnie opracowały "operację przeciwko Białorusi" - donosi RMF FM.

Łukaszenka o zatrzymanym "terroryście"

Terrorysta został wyszkolony. Jest Rosjaninem, z rosyjskim obywatelstwem, ma też ukraiński paszport. Urodzony w Krzywym Rogu, mieszkał na Krymie. Część krewnych w Austrii, część w Kijowie. Został zwerbowany przez służby specjalne Ukrainy w 2014 roku. Specjalista IT lub dobrze zorientowany w technologiach IT. Przygotowywał się do popełnienia aktów terrorystycznych - mówił Łukaszenka cytowany przez RMF FM.

Białoruski prezydent oświadczył że samolot A-50 nie został poważnie uszkodzony, poza "zadrapaniami i dziurą w kadłubie". Mimo to poprosiliśmy Rosjan, aby przyjęli ten samolot do służby i przysłali nam inny. Tak się stało - oznajmił.

RMF FM zauważa, że niezależny białoruski portal Zierkało wysłał prośbę do SBU o odniesienie się do oskarżeń Łukaszenki. Nie komentujemy wybuchów na Białorusi i w Rosji, aż do zwycięstwa Ukrainy - odpowiedziało SBU.