Liderka stambulskiego oddziału CHP Canan Kaftancioglu poinformowała, że w czwartek nad ranem w budynek partii wystrzelono od sześciu do siedmiu nabojów. "Do ataku doszło ok. godz. 5 nad ranem. Według zeznań pełniących służbę przy budynku policjantów, wystrzelono w niego sześć lub siedem nabojów. Śledztwo prokuratury trwa" - napisała na Twitterze.

Przeciwko naszemu budynkowi przeprowadzono atak z użyciem broni; nie możemy na razie powiedzieć, kto za tym stoi. Nie możemy też powiedzieć, że ci, którzy winą obarczają polaryzujący język partii rządzącej, są w błędzie - napisał z kolei Ozgur Ozel z CHP.

Pod koniec marca ostrzelano mieszczący się w Stambule budynek Dobrej Partii (IYI) - innego ugrupowania wchodzącego w skład koalicji popierającej Kilicdaroglu - głównego kontrkandydata prezydenta Erdogana. Wyniki przeprowadzonego pod koniec marca przez firmę Yoneylem sondażu dają 55 proc. poparcia ankietowanych liderowi CHP, 45 proc. - obecnemu prezydentowi i przewodniczącemu Partii Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP), Recepowi Tayyipowi Erdoganowi.

Kiedy wybory w Turcji?

Wybory prezydenckie i parlamentarne odbędą się w Turcji 14 maja.

Jakub Bawołek