Co najmniej pięć osób zostało postrzelonych w klubie Klymax Lounge potwierdził departament policji w Kansas City. Jak dodał, funkcjonariusze przybyli tam tuż przed godziną 1.30 czasu lokalnego. Zlokalizowali ofiary i zaczęli udzielać im pomocy medycznej.

Według CNN zabici i ranni są osobami dorosłymi. Dwie zmarły na miejscu strzelaniny. Trzy zostały przetransportowane karetkami do szpitala, z których jedna później zmarła. Dwie ofiary pozostają w szpitalu, jedna w stanie krytycznym.

Za dostarczone informacji na temat strzelanin władze oferują nagrodę w wysokości do 25 tys. dolarów. Jak podają lokalne media w tym roku w Kansas City doszło łącznie do 65 zabójstw. W minionym roku o tej porze było ich 63.

Ponad 200 strzelanin

Tragiczna strzelanina w Klymax Lounge zwiększyła w Ameryce ich liczbę do ok. 230. Wynika to z danych organizacji Gun Violence Archive zajmującej się rejestrowaniem przemocy przy użyciu broni palnej.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski