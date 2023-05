"Obojętny stosunek Ukrainy do wyborów w Turcji mówi wiele o jej stosunkach z krajem, którego wsparcie jest doceniane, chociaż nie jest on postrzegany jako bliski sojusznik, szczególnie w porównaniu z krajami bałtyckimi, Polską czy Stanami Zjednoczonymi" - zauważa "FP".

"Turcja jest orędownikiem integralności terytorialnej Ukrainy"

"Z jednej strony Turcja jest gorącym orędownikiem integralności terytorialnej Ukrainy i praw Tatarów Krymskich - związanej z Turcją religijnie i kulturowo rdzennej społeczności półwyspu bezprawnie zaanektowanego przez Rosję w 2014 roku. Turcja dostarczyła Kijowowi drony Bayraktar i odegrała kluczową rolę w negocjacjach umowy umożliwiającej eksport ukraińskiego zboża. Z drugiej strony Ankara nadal handluje z Moskwą i przyjmuje w kraju rosyjski biznes" - wymienia dwumiesięcznik.

W tekście oceniono, że niezależnie od wyniku niedzielnej drugiej tury wyborów prezydenckich w Turcji podejście Ankary do wojny na Ukrainie nie zmieni się znacznie. "Chociaż Kemal Kilicdaroglu mógłby powrócić do "euroatlantyckiego optymizmu" i unikać antyzachodniej retoryki, zarówno on, jak i prezydent Erdogan nadal będą sprzedawać Kijowowi broń i prowadzić interesy z Moskwą" - czytamy.

Oczywiście chcielibyśmy, aby Turcja wprowadziła sankcje, ale to, co już zrobiła, było dla nas ważne. Wcześnie podjęto na przykład decyzję o uniemożliwieniu dodatkowym rosyjskim okrętom wojennym wpływania na Morze Czarne. Stanowisko Turcji wobec Ukrainy było jasne, pryncypialne i proukraińskie - zaznacza Eskender Bariew, dyrektor Centrum Zasobów Tatarów Krymskich z siedzibą w Kijowie. Sugeruje, że stanowisko to jest jeszcze bardziej znaczące w świetle problemów gospodarczych kraju i powiązań gospodarczych z Rosją.

"Osobiste zaangażowanie Erdogana"

Bariew przypisuje niektóre sukcesy Turcji osobistemu zaangażowaniu Erdogana w negocjacje z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Wśród sukcesów tych wymienia na przykład uwolnienie przez Rosję ukraińskich żołnierzy schwytanych w Azowstalu w oblężonym Mariupolu.

Badania przeprowadzone przez Rating Group wskazały, że 39 proc. Ukraińców ocenia stanowisko Turcji wobec wojny jako "neutralne". Dla porównania Węgry zostały w przeważającej mierze określone jako państwo wrogie.