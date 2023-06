Obecne czeskie władze, a istnieje w tej kwestii zgoda najważniejszych konstytucyjnych polityków, uważają, że należy zintensyfikować stosunki z Tajwanem. Wynika to z faktu, że akcentują wartości związane z osobą Vaclava Havla, czyli szacunek dla praw człowieka, demokracji. Kwestią otwartą jest, jaki to będzie miało wpływ na stosunki z Chinami kontynentalnymi – powiedział PAP analityk AMO.

Kontakty z Tajwanem. Co jest ważne dla Czech?

Szebok uważa, że mimo przyjęcia w Pradze ministra spraw zagranicznych Tajwanu Czechy starają się nadal mówić, że respektują politykę „jednych Chin”, a więc utrzymywania kontaktów dyplomatycznych jedynie z Chińską Republiką Ludową, czyli Pekinem. Dla nich (ChRL- PAP) kontakty z Tajwanem powinny być ograniczone do kwestii kultury lub gospodarki i nie powinny mieć charakteru oficjalnego, ale dla Czech ważne jest to, że to my ustawiamy granice polityki jednych Chin, akcentując, że jedynie nie mamy stosunków dyplomatycznych z Tajpej – wyjaśniał ekspert.

I bez tego stopnia stosunków Wu jest w Czechach już po raz drugi, a wcześniej w Tajpej byli przewodniczący obu izb czeskiego parlamentu. Bezpośrednio po swoim zwycięstwie nowy prezydent Czech Petr Pavel rozmawiał z prezydent Tajwanu Tsai Jing-wen. W środę minister Wu będzie jednym z prelegentów na konferencji bezpieczeństwa organizowanej przez European Values Organisation. Patronat nad tym wydarzeniem objął Pavel, który ma je otworzyć, ale nie wiadomo, czy spotka się z politykiem z Tajwanu.

Analityk AMO powiedział, że dla tajwańskich polityków istotne jest podkreślanie, że Chiny i Rosja są w istocie tymi samymi stronami konfliktu. Są tą samą stroną monety, a napaść Rosji na Ukrainę może powtórzyć się w napaści Chin na Tajwan. W ten sposób budują sympatię do siebie na Zachodzie – wyjaśnił. Ale według Szeboka nie do końca można porównywać te dwie sytuacje, ponieważ ChRL od dawna stara się o zjednoczenie z Tajwanem i nigdy tego nie ukrywała, a podjęcie ewentualnych kroków wojskowych uzależnia od konkretnej sytuacji. Takie ryzyko wzrasta, ale moim zdaniem większym zagrożeniem są możliwe starcia wynikające z ewentualnych prowokacji – powiedział w rozmowie z PAP.

Z Pragi Piotr Górecki