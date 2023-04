Xi, który jest sekretarzem generalnym rządzącej niepodzielnie Komunistycznej Partii Chin, wezwał też do przyspieszenia modernizacji sił zbrojnych we wszystkich dziedzinach, aby wykonywały one "różne misje powierzone im przez partię i lud" - podała państwowa agencja prasowa Xinhua.

Według niej przywódca wygłosił przemówienie w prowincji Guangdong na południu ChRL, podczas inspekcji w bazie marynarki wojennej, podlegającej dowództwu południowego teatru działań chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ALW).

Spór o Morze Południowochińskie

Dowództwo południowego teatru działań ALW jest odpowiedzialne za sporne Morze Południowochińskie, uznawane za jeden z potencjalnych punktów zapalnych w Azji. Chiny zgłaszają pretensje do prawie całego tego akwenu, budują na nim sztuczne wyspy i instalacje militarne.

Stoi to w sprzeczności z roszczeniami kilku innych państw regionu, w tym Filipin, Wietnamu i Malezji, do poszczególnych obszarów tego morza, bogatego w złoża naturalne i kluczowego z punktu widzenia światowego handlu. Rosnąca aktywność wojskowa ChRL wzbudza też zaniepokojenie USA, a w regionie regularnie dochodzi do incydentów z udziałem chińskich okrętów.

Inspekcja w bazie marynarki wojennej miała miejsce w czasie nasilonych napięć pomiędzy ChRL a USA i Tajwanem. Chińska armia przez kilka dni prowadziła wokół wyspy "ćwiczenia bojowe" w odwecie za spotkanie tajwańskiej prezydent Caj Ing-wen z przewodniczącym amerykańskiej Izby Reprezentantów Kevinem McCarthym w Kalifornii.