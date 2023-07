Ogłoszenie ukazało się w kanale rekrutacyjnym Grupy Wagnera serwisie Telegram w niedzielę późnym wieczorem. Napisano w nim, że firma nie podpisuje nowych kontraktów w związku z "tymczasowym" brakiem udziału w wojnie i przeniesieniem na Białoruś - informuje "The Moscow Times".

W sobotę minął termin, wyznaczony przez rosyjski resort obrony, który zobowiązywał wszystkie "oddziały ochotnicze" do podpisania kontraktów z wojskiem.

Rajd Prigożyna

W sobotę, 24 czerwca najemnicy należącej do Jewgienija Prigożyna Grupy Wagnera zajęli sztab rosyjskiej armii w Rostowie nad Donem, a następnie zaczęli posuwać się w kierunku Moskwy. Prigożyn jest od dawna skonfliktowany z częścią rosyjskiego establishmentu wojskowego, dowodzącą inwazją na Ukrainę. Założyciel Grupy Wagnera domagał się "przywrócenia sprawiedliwości" w armii i odsunięcia od władzy ministra obrony Siergieja Szojgu.

Wieczorem Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem negocjacji Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, prowadzonych w porozumieniu z Putinem.