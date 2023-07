Władze miejskie Moskwy najprawdopodobniej grożą wycofaniem kontraktów z firmami budowlanymi, jeśli nie osiągną one limitów w zakresie dostarczania "ochotników" do służby na Ukrainie - przekazało we wtorek brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, jednej z firm miał zostać wyznaczony cel w postaci 30 "ochotników" do końca sierpnia 2023 roku. Werbunek mniejszości etnicznych Wskazano, że posunięcie to prawdopodobnie wpłynie przede wszystkim na członków mniejszości etnicznych z biedniejszych regionów Rosji, takich jak Dagestan i państwa Azji Środkowej, którzy stanowią większość moskiewskich pracowników budowlanych, a środek ten jest najprawdopodobniej przynajmniej milcząco popierany przez burmistrza Moskwy Siergieja Sobianina. "Jest to kontynuacja jego dotychczasowych prób zminimalizowania wpływu konfliktu na lepiej sytuowanych mieszkańców Moskwy, przy jednoczesnym wspieraniu działań wojennych" - napisano. Piotr Kozłowski