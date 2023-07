W wywiadzie dla agencji Reutera opublikowanym we wtorek Budanow powiedział, że wagnerowcy chcieli przejąć urządzenia nuklearne pochodzące jeszcze z czasów ZSRR, by "podbić stawkę" w trakcie buntu. Jeśli jesteś gotów walczyć do ostatniego człowieka, to jest to jeden z tych obiektów, które znacząco podnoszą stawkę - powiedział. Zapewnił, że jedyną przeszkodą dla wagnerowców okazały się zamknięte drzwi i "nie dostali się oni do sekcji technicznej" bazy.

Agencja Reutera zastrzega, że nie jest w stanie zweryfikować informacji Budanowa. Z nagrań wideo i rozmów z mieszkańcami wynika, że w trakcie buntu konwój pojazdów wojskowych skierował się na wschód w kierunku bazy w Woroneżu. Jednak 100 kilometrów od niej, za miejscowością Tałowaja, ślad się urwał - nie ma nagrań świadczących o dalszych działaniach wagnerowców. Przedstawiciele krajów zachodnich twierdzili, że w żadnym momencie w trakcie buntu Prigożyna rosyjski arsenał nuklearny nie był zagrożony.

Obiekt Woroneż-45 znajduje się w gestii jednostki wojskowej nr 14254. Czym dokładnie są przechowywane tam urządzenia nuklearne, stanowi ścisłą tajemnicę - zauważa Reuters. Budanow powiedział dziennikarzom, że chodzi o urządzenia łatwe do przeniesienia. Agencja przypomina, że istnieją przekazy o rozwijaniu przez naukowców w ZSRR urządzeń nuklearnych o wielkości walizki, na użytek służb specjalnych.