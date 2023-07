Jest to co najmniej trzecia kolumna Grupy Wagnera, która pojawiła się na Białorusi od 11 lipca - ocenia Białoruski Hajun w komentarzu na serwisie Telegram. "W składzie kolumny jest nie mniej niż 20 rozmaitych pojazdów: UAZ-y Patriot, samochody terenowe, "buchanki" (mikrobusy-UAZ), sprzęt budowlany, autobusy i samochody ciężarowe" - głosi komunikat.

Wagnerowcy na Białorusi

Dodano w nim, że na autach widać zarówno rosyjską flagę państwową, jak i emblematy Grupy Wagnera. To kolejne doniesienia o obecności Grupy Wagnera na Białorusi po informacjach z weekendu 15-16 lipca. Radio Swaboda przytacza doniesienia o kolumnach Grupy Wagnera przemieszczających się po Rosji - na terenie obwodu lipieckiego. Niezależny rosyjski portal Mediazona podał w poniedziałek, że kolumnę wagnerowców widziano na autostradzie M4, kierującą się w stronę Moskwy. Mediazona wyraża przypuszczenie, że kolumna zmierza docelowo na Białoruś.

Radio Swaboda cytuje w poniedziałek doniesienia dziennika "New York Times" o zdjęciach satelitarnych, które mogą potwierdzać przybycie wagnerowców na Białoruś. Pierwsze pojazdy było widać w rejonie Osipowicz 13 lipca, kolejne pojawiły się 14 i 15 lipca.

Pierwsze informacje o możliwym skierowaniu Grupy Wagnera na Białoruś podały rosyjskie media niezależne pod koniec czerwca. Prognozowały one, że rosyjscy najemnicy w liczbie około 8 tysięcy będą stacjonowali w obwodzie mohylewskim, w rejonie Osipowicz. Znajduje się tam opuszczona do niedawna, a potem pospiesznie remontowana, baza we wsi Cel - była baza wojskowa białoruskich wojsk rakietowych.

"Od granicy z Ukrainą dzieli je 200 km"

Niespełna 30-tysięczne Osipowicze leżą w obwodzie mohylewskim na skrzyżowaniu tras kolejowych między Mińskiem, Homlem, Mohylewem i Baranowiczami. Od granicy z Ukrainą dzieli je 200 km, od Mińska - 90. W całym rejonie (powiecie) osipowiczowskim pozostało sporo obiektów wojskowych, w tych okolicach stacjonują oddziały artylerii i wojsk rakietowych. Około 16 km od Osipowicz znajduje się poligon, na którym szkoleni byli już w czasie inwazji na Ukrainę rosyjscy rezerwiści.