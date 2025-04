Dziennikarz TVN zatrzymany przez CBA. W tle sprawa Zbigniewa M.

Dziennikarz Mateusz W., prezenter stacji TVN24, został aresztowany w prowadzonym przez wrocławską prokuraturę śledztwie, w którym podejrzanym jest również przebywający w areszcie były komendant główny policji Zbigniew M. Usłyszał w sumie pięć zarzutów w śledztwie dotyczącym wyłudzeń podatków przy obrocie olejami i utylizacji ich jako odpadów. Śledczy zarzucają mu także przyjęcie korzyści majątkowej, mającej na celu odsunięcie prokuratorki od prowadzenia jednej ze spraw.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Karolina Stocka-Mycek przekazała Polskiej Agencji Prasowej, że prokuratura nie będzie na razie przekazywać żadnych informacji w tej sprawie. Biuro prasowe TVN poinformowało, że dziennikarz – w związku z postawieniem mu zarzutów – został natychmiastowo zawieszony w obowiązkach służbowych do czasu wyjaśnienia sprawy.

"To musiało być coś grubego". Niedowierzanie wśród pracowników TVN

Informacja o zatrzymaniu Mateusza W. przez CBA wywołała wśród dziennikarzy TVN ogromne poruszenie. Pracownicy stacji mówią, że wiadomość była dla nich "szokiem".

– Najpierw myśleliśmy, że to jakiś żart. Kiedy okazało się, że to dzieje się naprawdę, wszyscy próbowali się czegoś dowiedzieć, ale do tej pory niewiele wiemy – powiedział nieoficjalnie jeden z pracowników stacji, cytowany przez "Wirtualną Polskę".

– Zakładam, że to musiało być coś grubego, skoro sąd zgodził się na trzy miesiące aresztu. Wiadomość dotarła do nas w poniedziałek. Z tego co wiem, większość z nas dowiedziała się o sprawie dopiero z mediów. Nie wiem, czy ktokolwiek wiedział coś wcześniej – stwierdził kolejny pracownik.

Kim jest Mateusz W.? Dziennikarz pracuje w TVN od 2011 roku

Mateusz W. jest związany z Grupą TVN od 2011 roku. Można go było oglądać zarówno na antenie kanału TVN24 BiS, jak i TVN24, gdzie prowadził m.in. serwisy informacyjne. W. specjalizuje się w tematyce ekonomicznej. W TVN24 BiS można go oglądać w poświęconym gospodarce programie "Byk i Niedźwiedź".