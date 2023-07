Igor Girkin to były rosyjski oficer, funkcjonariusz FSB w stopniu pułkownika, uczestnik wojen, m.in. w Czeczenii, inwazji Rosji na Ukrainę, w tym na Krym. W Holandii został zaocznie skazany na dożywocie za zestrzelenie w 2014 roku pasażerskiego Boeinga linii Malaysia Airlines.

Teraz Girkin ostro krytykuje Władimira Putina. "Przez 23 lata krajem kierował nikt, ale udało mu się 'rzucić kurz w oczy' znacznej części populacji" - napisał Girkin. "Kraj nie będzie w stanie wytrzymać kolejnych 6 lat u władzy tej przeciętności" - dodał.

Jego zdaniem, "jedyne, co Putin mógłby zrobić" dla kraju to "zapewnić przekazanie władzy komuś naprawdę zdolnemu i odpowiedzialnemu". "Szkoda, że nawet nie przyszło mu to do głowy" - dodał.

Girkin stwierdził, że obecne władze rosyjskie nie są w stanie odnieść militarnego zwycięstwa nad Ukrainą i przewidział "katastrofę na froncie" już jesienią. Po niej - dodał - "może nastąpić nowa rebelia wojskowa".