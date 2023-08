Zarządzono "całkowitą ewakuację" zakładu. Na miejsce przybyły siły bezpieczeństwa. Do eksplozji doszło w magazynie, w którym składowane były materiały wybuchowe.

Niezweryfikowane nagrania w mediach społecznościowych, na jakie powołuje się Reuters, pokazują ogromną kolumnę dymu i wysokie budynki z wybitymi szybami w oknach.

Jest to jedno z najstarszych przedsiębiorstw z branży optycznej w Rosji - poinformował portal Ukrainska Prawda. Wśród jego klientów znajdują się rosyjskie służby bezpieczeństwa - zauważył Reuters.

Nasilone ataki

W ostatnich tygodniach i miesiącach w Moskwie i w okolicznych miejscowościach doszło do wielu ataków ukraińskich bezzałogowców. Rosjanie uważają, że są to ukraińskie operacje związane z trwającą wojną Rosji przeciwko Ukrainie. Rosyjskie siły powietrzne poinformowały, że w nocy z wtorku na środę zestrzeliły dwa drony zmierzające na Moskwę - podała agencja Associated Press.