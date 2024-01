Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie poinformowała w piątek, że zwolniła "kilku" pracowników w związku z oskarżeniami Izraela, że 12 pracowników było zaangażowanych w przeprowadzony 7 października 2023 roku atak na ten kraj.

Wielka Brytania zbulwersowana zarzutami

W następstwie tych zarzutów brytyjskie MSZ poinformowało, że "tymczasowo wstrzymuje wszelkie przyszłe finansowanie UNRWA, sprawdzając w tym czasie te niepokojące zarzuty". Podkreślono, że Wielka Brytania jest "zbulwersowana" tymi zarzutami, ale dodano: "Nadal jesteśmy zaangażowani w dostarczanie pomocy humanitarnej ludziom w Strefie Gazy, którzy rozpaczliwie jej potrzebują".

Wcześniej podobne decyzje podjęły Stany Zjednoczone, Włochy, Australia i Kanada.

Czym jest UNRWA?

UNRWA została powołana w 1949 roku do pomocy palestyńskim uchodźcom przebywającym na terytorium Libanu, Jordanii, Syrii i Autonomii Palestyńskiej. Jest to jedyna agencja ONZ stworzona do zajmowania się wyłącznie pojedynczą grupą uchodźców, pochodzących z jednego regionu świata i jednego konfliktu.

UNRWA jest jednym z największych pracodawców w Strefie Gazy, prowadząc m.in. sieć szkół i innych ośrodków. Od dawna była oskarżana przez Izrael o przychylność wobec Hamasu. Izrael zarzucał, że pod szkołami agencji budowane są tunele terrorystów, zaś nauczyciele biorą udział w antyizraelskiej indoktrynacji palestyńskich dzieci.