Niemiecka "Berliner Zeitung" przygląda się europejskiej debacie wokół rosyjskiego zagrożenia. Gazeta zwraca uwagę na fakt, że w Polsce - w przeciwieństwie do niektórych innych krajów Europy Zachodniej - temat nie jest nowy. "BZ" zwraca uwagę, że w Polsce istnieje bardzo daleko idący konsensus między rządem a opozycją co do konieczności zbrojeń.