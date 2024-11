Księżna Kate po kilku miesiącach odkąd na specjalnym nagraniu wyznała, że zmaga się z rakiem i przechodzi chemioterapię, powoli wraca do swoich obowiązków. W sobotni wieczór można ją było zobaczyć u boku króla Karola III i jej męża księcia Williama. Podczas uroczystości, na których można było zobaczyć księżną nie brakowało również innych członków rodziny królewskiej.

Reklama

Księżna Kate pokazała się publicznie

Wydarzenie to miało miejsce w Royal Albert Hall w Londynie. Był to specjalny koncert, który odbył się podczas Festiwalu Pamięci. To wydarzenie upamiętnia osoby, które oddały życie za ojczyznę a także weteranów i ich rodziny.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Gdy król Karol III pojawił się na miejscu, otrzymał owację na stojąco. Przypomnijmy, że on również przez kilka ostatnich miesięcy zmagał się z nowotworem. Na uroczystości zabrakło żony króla czyli królowej Kamilli. Zmaga się ona z infekcją dróg oddechowych i lekarze nie pozwolili jej wychodzić z domu.

Kate Middleton zachwyciła kreacją. Uwagę przyciągały kolczyki

Księżna Kate wyglądała olśniewająco. Pojawiła się na koncercie w czarnej sukni i delikatnym makijażu. Do kreacji dobrała małą torebkę w takim samym kolorze, co jej kreacja. Księżna miała na sobie także kolczyki Collingwood, które wcześniej należały do księżnej Diany, a także wisiorek z piękną perłą. Stylizację dopełniała przypinka symbolizująca Royal Air Force. To nie ostatnia impreza na jakiej pojawi się księżna Kate. Już w niedzielę weźmie udział w Dniu Pamięci.Podczas tej uroczystości Karol III składa wieniec przy pomniku w Whitehall w Londynie.