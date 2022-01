Gdzie w Londynie mieszkają rosyjscy oligarchowie? ZDJĘCIA

"Wielka Brytania w tym tygodniu opublikuje nowe prawo poszerzające zakres sankcji, które mogą zostać zastosowane wobec Rosji, by powstrzymać agresję na Ukrainę" - powiedziała w niedzielę minister spraw zagranicznych Liz Truss. Zapytana o to, czy sankcje będą również umożliwiały zajęcie nieruchomości rosyjskich oligarchów w Londynie, odpowiedziała, że nie jest to wykluczone. Zobacz, gdzie mieszkają rosyjscy oligarchowie.

1/7 Belgravia Eaton Square zwany również jako Plac Czerwony przez rosyjskich mieszkańców Londynu