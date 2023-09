"Mona Lisa", "Słoneczniki", "Dama z gronostajem" - te dzieła sztuki zna cały świat i do dziś się nimi zachwyca. Choć powstały przed wiekami, pozostają symbolem geniuszu ich twórców i dowodzą, że piękno jest wartością uniwersalną. Te obrazy kojarzy każdy z nas, ale czy wiecie, kto je namalował? By to sprawdzić wystarczy rozwiązać quiz.

