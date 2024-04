Prawo i Sprawiedliwość wygra nadchodzące wybory do sejmików, zdobywając poparcie 29 proc. badanych.

KO zdetronizowane

Koalicja Obywatelska Donalda Tuska zajmuje drugie miejsce z 25 proc., a Trzecia Droga - PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni - trzecie miejsce z 11 proc.

Sojusz Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców wskazało 10 procent ankietowanych. Część Bezpartyjnych Samorządowców nie idzie do wyborów razem z Konfederacją i na nich chce głosować 7 procent ankietowanych. Taki sam wynik osiągnęła Lewica. Odpowiedź “inny komitet” wybrało 2 procent ankietowanych.

Wielu niezdecydowanych

Nadal bardzo wielu ankietowanych, bo aż 9 procent, nie wie, na kogo odda swój głos.

Co do frekwencji, zapowiada się całkiem dobrze. Na wybory wybiera się bowiem 61 procent badanych. 30 procent nie planuje w niedzielę udać się do urn wyborczych. Decyzji w tej sprawie nie podjęło 9 procent badanych.

W niedzielę odbędą się wybory samorządowe. Wybieranych będzie blisko 47 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz blisko 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Cisza wyborcza - od kiedy?

Cisza wyborcza rozpocznie się w piątek o północy, a zakończy w niedzielę o godz. 21.