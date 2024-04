Po raz kolejny swoich sił w wyborach próbuje Justyna Majkowska, czyli była wokalistka zespołu Ich Troje. Startuje z list Koalicji Obywatelskiej. Dziesięć lat temu była radną powiatową.

W tym roku zaproponowano mi kandydowanie, a ponieważ mam parę rzeczy, które chciałabym "przepchnąć", to postanowiłam się zgodzić - choć jest mi nie po drodze z tym, bo nie mam na to czasu - mówi w rozmowie z Plejadą.

Dodaje, że zależy jej na Zduńskiej Woli, gdzie mieszka wraz ze swoimi dziećmi.

Bardzo mnie uwiera to, że się wycina drzewa i nie dba się o zieleń. Brak wiedzy na temat tego, co robi nam drzewo. Druga rzecz - zanieczyszczenie środowiska, co jest także pochodną braku pielęgnacji terenów zielonych. To jest dla mnie podstawa - wymienia swoje priorytety w rozmowie.

Syn Magdy Gessler kandyduje w wyborach samorządowych

Na warszawskim Żoliborzu radnym być może zostanie syn Magdy Gessler. Tadeusz Müller ma wsparcie swojej sławnej mamy. Uważam, że to jest człowiek, który kocha zwierzęta, kocha rośliny, kocha ludzi i jest bardzo empatyczny i pomocny. Potrafi pomagać ludziom - mówi na temat jego startu w wyborach.

Weteranką startu w wyborach jest również Dorota Stalińska. Aktorka, która występowała ostatnio w filmach "Kogel-mogel" chce wejść do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z list Trzeciej Drogi. Z kolei Adam Grzanka, czyli kabareciarz z Formacji Chatelet chce zostać radnym Krakowa.

Będę się starał przyciągnąć pozytywną miejską energię w stronę Nowej Huty. Mam też nadzieję, że Kraków stanie się mekką pozytywnej cyberkultury- mówi.

Dużym zaskoczeniem może być start Edyty Węgiel. Nazwisko zapewne brzmi znajomo, bo to matka piosenkarki Roksany Węgiel. Jest kandydatką do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Jej ugrupowanie to KWW Ruch Obrony Polski.

Którzy sportowcy kandydują na prezydenta miasta?

Polityką chcą także zająć się sportowcy. Marcin Możdzonek, czyli były mistrz świata i Europy kandyduje na prezydenta Olsztyna. Zdecydowałem się kandydować, bo nasze miasto potrzebuje dużej i szybkiej zmiany. Olsztyn nie rozwija się tak jak inne podobne miasta, ludzie stąd wyjeżdżają, inwestorzy wybierają inne lokalizacje - mówił w rozmowie z wp.pl.

Kolejny siatkarz, który chce wejść do Sejmiku Województwa Podkarpackiego to Krzysztof Ignaczak. On startuje z list Trzeciej Drogi. Robert Prygiel chce zostać z kolei prezydentem Radomia.