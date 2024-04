Aplikacja mObywatel oferuje usługę "Wybory", która pozwala sprawdzić informacje dotyczące głosowania w nadchodzących wyborach samorządowych.

Wybory samorządowe. Najważniejsze informacje

Znajdziemy tam: Miejsce i datę głosowania. Swoje dane znajdujące się w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Informacje, czy mamy prawo, by zagłosować w wyborach. Dodatkowo, aplikacja oferuje możliwość dodania daty wyborów do kalendarza w telefonie.

Reklama

Aplikacja mObywatel. "Wielkie ułatwienie"

Reklama

Wybory samorządowe już 7 kwietnia. Zachęcamy do korzystania z aplikacji mObywatel i możliwości sprawdzania, gdzie mamy swoje miejsce do głosowania. To wielkie ułatwienie, które daje szanse, na to, że każdy obywatel i każda obywatelka może mieć pewność co do tego, do której komisji może się udać - informował Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji na konferencji prasowej.

Z aplikacji mObywatel możemy skorzystać, gdy mamy aktywny Profil Zaufany lub inne metody uwierzytelnienia akceptowane przez program.