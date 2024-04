Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku poszukuje osób, które chciałby pomóc w 13 komisjach wyborczych na terenie Gdańska.

Wybory samorządowe 2024. Wolontariat

Do zadań wolontariusza będą należeć: kierowanie mieszkańców do odpowiednich komisji, co ma na celu ułatwienie procesu głosowania, zwłaszcza w godzinach szczytu.

Wybory będą dotyczyć wyboru prezydenta Gdańska, radnych Miasta Gdańska oraz radnych do sejmiku województwa pomorskiego.

Duża liczba komisji

W Gdańsku będzie działać 201 Obwodowych Komisji Wyborczych, dlatego miasto prosi o pomoc w 13 z nich.

Do wyboru będą dwie zmiany godzinowe: 9.00 - 14.00 lub 13.30 - 18.00. Dla pomagających przewidziany jest poczęstunek, ubezpieczenie NNW oraz oficjalne zaświadczenie o odbytym wolontariacie.