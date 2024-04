Członkowie komisji wyborczych, którzy pełnią obowiązki podczas wyborów, mają prawo do pewnych świadczeń.

Świadczenia dla członków komisji wyborczych

Należą im się dni wolne od pracy. Członkowie komisji wyborczych mają prawo do zwolnienia od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów. Dodatkowo, przysługuje im do 5 dni zwolnienia od pracy, ale jest jedno "ale". Pracownik nie dostanie wynagrodzenia za te dni. Natomiast będą mu się liczyć do stażu pracy.

Reklama

Nawet 1500 zł diety

Reklama

Członkowie komisją dostają także diety. W przypadku wyborów samorządowych w 2024 roku, diety wynoszą:

- dla przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych – 1500 zł;

- dla zastępców przewodniczących terytorialnych komisji wyborczych – 1400 zł;

- dla członków terytorialnych komisji wyborczych – 1300 zł;

- dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 900 zł;

- dla zastępcy przewodniczącego - 800 zł;

- dla członka obwodowej komisji wyborczej - 700 zł.

II tura?

Gdyby doszło do drugiej tury to członkowie komisji dostaną dodatkowo:

- przewodniczący komisji otrzyma 450 zł;

- zastępca przewodniczącego otrzyma 400 zł;

- a członek komisji otrzyma dodatkowo 350 zł.