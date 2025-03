Komisja Europejska jeszcze w 2018 r. przedstawiła projekt dyrektywy dotyczącej zniesienia sezonowych zmian czasu. Ten trafił nawet pod dyskusje Parlamentu Europejskiego, który w 2019 r. wprowadził do niego szereg poprawek. Potem jednak temat utknął w Radzie UE, skupiającej państwa członkowskie.

Zmiana czasu. Kraje Unii nie potrafią się porozumieć

Problem w tym, że kraje Unii nie potrafią się porozumieć ani co do tego, czy chcą zrezygnować z przestawiania zegarów, ani co do tego, czy Europa powinna pozostać przy czasie letnim czy zimowym; ten element w propozycji przedstawionej przez Komisję nie został doprecyzowany.

Reklama

Chociaż pojawiły się głosy, że Komisja Europejska postanowiła się wycofać z zaproponowanych przez siebie regulacji, to na briefingu prasowym w Brukseli rzeczniczka KE przyznała, że instytucja postanowiła po prostu pozostawić ten temat państwom członkowskim. Uznaliśmy, że najlepiej będzie jeśli kraje zdecydują między sobą - powiedziała Itkonen.

Apel do polskiej prezydencji

Reklama

Rzeczniczka dodała, że Komisja nadal wierzy, że skoordynowane rozwiązanie w tej sprawie jest osiągalne i zaapelowała do polskiej prezydencji o podjęcie rozmów. Zachęcamy do wznowienia dyskusji w ramach obecnej polskiej prezydencji w celu znalezienia rozwiązania - oświadczyła rzeczniczka.

Taki scenariusz jest możliwy, zwłaszcza, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii jeszcze w ubiegłym tygodniu zapowiedziało, że będzie chciało przełamać impas w tej sprawie, a minister Krzysztof Paszyk miał jeszcze w lutym rozmawiać o wznowieniu negocjacji w tej sprawie z komisarzem UE ds. transportu i turystyki Apostolosem Dzidzikostasem.

Zmiana czasu. Kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w najbliższy weekend, w nocy z soboty 29 marca na niedzielę 30 marca, kiedy to zegarki przestawione zostaną z godz. 2.00 na godz. 3.00. Oznacza to zmianę czasu na letni. W rezultacie, dni będą wydawać się dłuższe.