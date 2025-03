Przemysław Wipler pozwał Adama Bielana za wypowiedzi dotyczące firmy FiveRand, której jest współwłaścicielem. Bielan publicznie oskarżył tę firmę o powiązania z aferą w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Sprawa dotyczy defraudacji 178 mln euro z dotacji publicznych.

W 2023 roku na antenie RMF FM europoseł PiS stwierdził, że firma FiveRand odegrała kluczową rolę w aferze NCBiR. Nazwał ją "rzeźnikami z Nowogrodzkiej" i oskarżył o stosowanie czarnego PR-u oraz lobbingu. Wipler uznał te słowa za zniesławiające i wytoczył Bielanowi proces.

Bielan broni się przed zarzutami

Adam Bielan uważa, że sprawa ma charakter polityczny. W styczniu 2024 roku tłumaczył się przed komisją ds. prawnych Parlamentu Europejskiego. Twierdził, że to próba nękania go jako polityka. Mimo jego argumentów, europosłowie zdecydowali o uchyleniu immunitetu, co oznacza, że może stanąć przed sądem w tej sprawie.

Kto straci immunitet? PE rozpatruje sześć wniosków

Parlament Europejski zajmuje się obecnie sześcioma wnioskami o uchylenie immunitetu polskim europosłom. Procedury dotyczą:

Adama Bielana

Michała Dworczyka

Macieja Wąsika

Mariusza Kamińskiego

Daniela Obajtka

Grzegorza Brauna

Każdy z nich może wkrótce stracić ochronę prawną, co oznacza możliwość postawienia ich przed sądem w związku z zarzutami.

Wniosek polskiej prokuratury przeciwko Bielanowi

Wniosek o uchylenie immunitetu Adamowi Bielanowi złożyła polska prokuratura. Dotyczy on zniesławienia Przemysława Wiplera w związku z oskarżeniami o powiązania jego firmy z aferą w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Po decyzji PE przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola ma obowiązek niezwłocznie przekazać informację europosłowi oraz odpowiednim organom w Polsce.

To nie pierwszy raz. PE uchylał już immunitety Polakom

Obecne sprawy to nie wyjątek. W poprzedniej kadencji Parlament Europejski uchylił immunitet czworgu polskich europosłów:

Beacie Kempie

Beacie Mazurek

Patrykowi Jakiemu

Tomaszowi Porębie

Decyzja dotyczyła ich udziału w kampanii antyimigranckiej przed wyborami samorządowymi w 2018 roku.