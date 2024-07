Jestem posłem komisji sprawiedliwości i praw człowieka i wczoraj miała miejsce bezprecedensowa sytuacja, że były łamane prawa człowieka przez byłego RPO, byłego szefa HFPC, obecnego ministra sprawiedliwości i prokuratora Adama Bodnara – uważa poseł Konfederacji.

Wipler staje w obronie Romanowskiego

Wipler dodał, że "Marcin Romanowski od wielu lat jest jego przyjacielem, od czasów studiów". Gość został zapytany, czy były wiceminister zostanie zatrzymany i wypuszczony? Polska ma praktyki jak dzikie kraje – mówi polityk. Według niego to "polityczny gang Olsena, ośmieszanie obecnego rządu i organów ścigania”.

'Wniosek o odwołanie Bodnara będzie"

Minister Bodnar powinien ponieść jako pierwszy odpowiedzialność polityczną. Jak się nie poda do dymisji, to zostanie odwołany, przez parlament – twierdzi polityk. Rozmawiałem z kolegami z klubu Konfederacji, my poprzemy i podpiszemy się pod takim wnioskiem. Jasne i oczywiste, że wniosek o odwołanie Adama Bodnara będzie składany - dodał.

Wipler ocenia działania obecnej władzy

Powiedzmy to jasno i szczerze poprzedni rząd i minister Ziobro nadużywali instytucji aresztu, ale nowa władza popełnia jeszcze większe błędy i zachowuje się bardziej bezprawnie niż ich poprzednicy – ocenia poseł Konfederacji.