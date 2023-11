Bielan podsumował, że jeśli Donald Tusk przez dwa lata, nie proponując żadnych rozwiązań programowych, zwiększył poparcie dla Platformy Obywatelskiej trzykrotnie - z 10 proc. do prawie 30 proc. - i zaproponował tego rodzaju "mecz bokserski", to Zjednoczona Prawica też musiała dostosować się do reguł gry. Jak pokazują sondaże z maja, czerwca, to błędem było niepodjęcie tej rękawicy wcześniej - podsumował Bielan

Polityk stwierdził również, że by zwyciężyć w kolejnych wyborach, Zjednoczona Prawica musi znaleźć język, którym dotrze do jak największej grupy.

Bielan: Po raz pierwszy od 30 lat…

Bielan skrytykował fakt, że kandydatury dwóch polityków PiS - Elżbiety Witek i Marka Pęka - zostały odrzucone, nie uzyskując wystarczającej liczby głosów. Widać standardy tej nowej niedemokratycznej większości. Po raz pierwszy od 30 lat największy klub w Sejmie nie ma swojego prezydium. Podobnie jest w Senacie - powiedział.

Stwierdził również, że nowy marszałek, choć utalentowany w przemówieniach publicznych, pozwala na “niedemokratyczne standardy".

Adam Bielan - kariera polityczna

Adam Bielan to polski polityk i obecny lider Partii Republikańskiej. Urodził się 12 września 1974 roku w Gdańsku, Polska. Bielan był członkiem Parlamentu Europejskiego przez kilka kadencji, w tym V, VI, VII i IX kadencji. Był również członkiem Sejmu RP przez III i IV kadencję. Bielan był rzecznikiem prasowym partii Prawo i Sprawiedliwość od 2002 do 2010 roku. Był również senatorem i wice-marszałkiem Senatu IX kadencji.