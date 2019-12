W poniedziałek na Suwalszczyźnie, Mazurach, Warmii, Pomorzu Gdańskim, Kujawach, miejscami na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej i w Wielkopolsce wystąpią mgły, które mogą utrzymywać się do godzin okołopołudniowych. Tam chwilami możliwy jest słaby deszcz lub mżawka.

Na pozostałym obszarze kraju będzie pochmurno z opadami deszczu (do 10 mm). Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, miejscami silniejszy, północno-zachodni.

Wigilia zapowiada się pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami i opadami deszczu. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku.