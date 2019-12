Policjanci referatu interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach zatrzymali 47-letniego mężczyznę podejrzewanego o kradzież 11 czekolad i wybicie szyby w drzwiach przesuwnych w osiedlowym sklepie w Chojnicach.

Jak poinformowała we wtorek rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach sierż. sztab. Justyna Przytarska, mieszkaniec Chojnic usłyszał już zarzuty kradzieży oraz uszkodzenia mienia. Grozi za to do 5 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem. O kradzieży zawiadomili policjantów pracownicy jednego z chojnickich marketów. Na miejscu funkcjonariusze dowiedzieli się, że mężczyzna wziął z półki 11 czekolad i próbował niepostrzeżenie wyjść ze sklepu. Wtedy pracownicy marketu zamknęli drzwi wejściowe.

Mężczyzna, chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej, próbował uciec, uszkadzając swoim ciałem automatyczne przesuwne drzwi. Pokrzywdzony wycenił straty na kwotę 16 tysięcy złotych - powiedziała Przytarska.

Mundurowi zatrzymali podejrzanego, byli przy tym - jak mówi rzecznik - "zmuszeni użyć środków przymusu bezpośredniego". Zatrzymany to 47-letni mieszkaniec Chojnic.

Na miejscu zdarzenia pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza przeprowadziła oględziny i rozmawiała ze świadkami. Sprawa znajdzie finał w sądzie.