Jak podaje IMGW, Europa Północna i częściowo Środkowa znajduje się pod wpływem rozległego niżu z układem frontów atmosferycznych. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują wyże. Polska pozostaje na skraju rozległego wyżu z centrum nad Bałkanami. Po południu na północnym zachodzie zaznaczy się wpływ zatoki niżowej z chłodnym frontem atmosferycznym związanej z niżem znad północnej Skandynawii. Zalegać będzie suche powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie spadać.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

W piątek na północy i zachodzie zachmurzenie umiarkowane oraz duże, miejscami opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 0 st. na Podhalu i 1 st., 2 st. na południowym wschodzie do 6 st., 7 st. miejscami na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Pomorzu dość silny i porywisty, w kotlinach sudeckich w porywach do 55 km/h, nad morzem do 65 km/h, południowo-zachodni. W Tatrach porywy wiatru do 80 km/h, w Sudetach do 110 km/h.

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na południowym wschodzie. Opady deszczu, we wschodniej połowie kraju również deszczu ze śniegiem, a na Kujawach oraz miejscami na Górnym Śląsku i w Małopolsce też śniegu. W Sudetach opady śniegu. Temperatura minimalna od -3 st. na Podkarpaciu, od 1 st. do 3 st. na przeważającym obszarze kraju, do 4 st., 5 st. nad morzem. Wiatr będzie umiarkowany, na północy dość silny, porywisty, w porywach do 60 km/h na północy kraju i 70 km/h nad morzem, z kierunków zachodnich. W Tatrach porywy wiatru do 90 km/h, w Sudetach do 110 km/h i tam będą powodować zawieje śnieżne.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, a na północy, wschodzie i w centrum również deszczu ze śniegiem i śniegu. W Sudetach i Tatrach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 1 st. na Podhalu i 2 st., 3 st. na wschodzie oraz w kotlinach sudeckich do 5 st., 6 st. na zachodzie i północy. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach do 70 km/h na północy i w centrum, nad morzem do 75 km/h, na Dolnym Śląsku do 80 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Tatrach wiatr w porywach do 100 km/h, w Sudetach do 130 km/h, powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne.

W piątek w Warszawie zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego i dużego. Temperatura maksymalna 4 st. Wiatr słaby, okresami umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po północy przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna 2 st. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni i zachodni. W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami przelotne opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna 4 st. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich.