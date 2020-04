Izolacja nie powinna być zbyt długa. Chodzi o to, żeby odizolować tych, którzy noszą w sobie wirusa od reszty społeczeństwa, żeby do nich ograniczyć kwarantannę izolacyjną, a nie cały naród – mówił w RMF FM Sośnierz.

Były prezes NFZ jest zdania, że osoby starsze powinny pozostać w domach.

Sośnierz był pytany o jego postulat, by w ciągu doby, w Polsce robić 60-80 tys. testów na koronawirusa.

Musimy taką wydolność dopiero stworzyć – ocenił.

Poseł pytany był również o wybory prezydenckie.

Korespondencyjne niewątpliwie są dużo bardziej bezpieczne niż tradycyjne – powiedział Sośnierz w RMF FM.

Polska służba zdrowia niestety nie została dobrze przygotowana do walki z koronawirusem. To wychodzi w tej chwili w każdym miejscu, zresztą podobnie jak we Włoszech. Odwoływanie się do tego, że gdzieś we Włoszech też jest źle jest objawem nieprzygotowania - mówił.

Mieliśmy na to więcej czasu niż Włosi, bo trwało to trochę tygodni. Mogliśmy strukturę opieki zdrowotnej przygotować do tej sytuacji – dodał Sośnierz w RMF FM.