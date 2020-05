W górach pojawią się przelotne opady śniegu do 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, 14 st. C w centrum kraju do 15 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu.

Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami dość silny, zachodni i południowo-zachodni. W porywach może osiągnąć do 50-60 km/godz.