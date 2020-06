Polska zachodnia i południowa będą na skraju niżu znad Danii; od południowego zachodu ku centrum przemieszczać się będzie ciepły front atmosferyczny, związany z tym niżem. Jedynie północny wschód kraju pozostanie w słabogradientowym obszarze obniżonego ciśnienia. Będziemy w powietrzu polarno-morskim, na południowym zachodzie cieplejszym.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 988 hPa i będzie spadać.

W czwartek będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, lokalnie burze, możliwe opady gradu. W województwach południowych i zachodnich również przelotne opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 17°C na północnym wschodzie do 21°C w centrum kraju i 24°C na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami porywisty, południowo-wschodni i południowy. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

W nocy z czwartku na piątek na północnym wschodzie pogodnie, tylko początkowo miejscami zachmurzenie duże z zanikającymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, postępujące od zachodu i południa do centrum kraju opady deszczu. W województwach zachodnich i południowych miejscami burze, zwłaszcza w pierwszej połowie nocy. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm na Dolnym Śląsku. Temperatura minimalna od 10°C do 15°C, chłodniej na północnym wschodzie: od 6°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w rejonach podgórskich Karpat wzmagający się nad ranem do dość silnego, w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h, wysoko w Sudetach porywy do 80 km/h, wysoko w Tatrach do 110 km/h.

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i miejscami burze, możliwe opady gradu. Prognozowana wysokość opadu w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 19°C do 23°C na wschodzie kraju, chłodniej na zachodzie i Podhalu: od 15°C do 18°C, najchłodniej nad samym morzem: około 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h, wysoko w Sudetach porywy do 80 km/h, wysoko w Tatrach do 110 km/h.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami małe. Temperatura maksymalna około 21°C. Wiatr słaby, zmienny. W nocy zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Temperatura minimalna około 12°C. Wiatr początkowo słaby, później umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni i wschodni. W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu oraz możliwe burze, także z małym gradem. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna około 22°C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni skręcający na południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h.