Jak przekazała prokurator Bialik, podczas czynności procesowych w toku innego postępowania prokuratorzy z Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald w Poznaniu znaleźli dowody, które zwróciły uwagę na zdarzenie sprzed lat. Chodziło o sprawę niewyjaśnionego zgonu mężczyzny, którego zwłoki ujawniono w maju 2015 roku w wodach Jeziora Lusowskiego - powiedziała prokurator.

Śledczy dotarli do notesów należących do Grzegorza L. W jednym z nich, w rozdziale zatytułowanym "Zemsta po latach", odkryli opis zabójstwa, jakiego dokonał wymieniony. Autor zapisków, stosując retrospekcję, opisał swoje życie od narodzin do śmierci matki, w tym krzywdy, jakich doznał od swojego ojczyma wyrządzone mu w dzieciństwie - tłumaczyła.

Wskazała, że po znalezieniu tych notatek do spławy zostali włączeni policjanci z poznańskiego "Archiwum X", którzy zweryfikowali dowody, po których powiązali niewyjaśnioną śmierć z 2015 roku z Grzegorzem L. Opisany przez niego w pamiętniku ojczym okazał się mężczyzną, którego zwłoki znaleziono w jeziorze 5 lat temu. Jak ustalono, zmarły utonął, po tym jak został zrzucony z pomostu do wody - podała.

Mężczyzna został zatrzymany i w prokuraturze usłyszał zarzut zabójstwa ojczyma dokonanego z zamiarem bezpośrednim i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Aktualnie weryfikowane są wyjaśnienia złożone przez podejrzanego - dodała.

Za zarzucane czyny może grozić nawet dożywocie.