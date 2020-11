Jak poinformował w czwartek urząd miasta, październik był pierwszym miesiącem, w którym na liczbę zgonów w Częstochowie poważnie wpłynęła pandemia COVID-19 oraz coraz trudniejsza sytuacja w służbie zdrowia, przekładająca się na ograniczoną dostępność do leczenia, także w przypadkach nagłych.

Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie zarejestrował w październiku 402 zgony (w tym 354 mieszkańców Częstochowy), gdy w ubiegłym roku było ich w październiku 291 (w tym 226 osób mieszkających w mieście). Na przestrzeni ostatnich pięciu lat październik 2020 zdecydowanie odbiega od normy – w latach 2016-2019 ogólna liczba zgonów w statystykach częstochowskiego USC mieściła się w granicach 291-321.

Początek listopada przynosi jeszcze bardziej niepokojące dane. Do 10 listopada w USC zarejestrowano już 226 zgonów, podczas gdy np. w całym listopadzie 2019 r. - 290. Znaczący wzrost liczby zgonów jest notowany od października, wcześniejsze miesiące 2020 r. nie odbiegały w tym zakresie od statystyk ostatnich lat.

Częstochowscy urzędnicy uspokajają, że obecnie w mieście nie ma jeszcze problemu braku miejsc w chłodniach Miejskiego Szpitala Zespolonego czy cmentarza komunalnego. Zdarzają się już jednak sytuacje, w których ciała zmarłych muszą być przechowywane dłużej, bo pozostająca w izolacji lub na kwarantannie rodzina zmarłego nie ma możliwości zajęcia się formalnościami pogrzebowymi.

Dlatego miasto zwróciło się o udostępnienie dodatkowego kontenera chłodniczego do wojewody. Przesłało też zapytanie do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ponieważ jednak - jak się okazało - pozyskanie kontenera z rezerw państwowych może być na razie trudne, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy zamówił kontener, który w sytuacji kryzysowej, będzie mógł pomieścić 15-18 ciał. Kontener ma stanąć na początku przyszłego tygodnia na cmentarzu komunalnym. Koszt zamówienia i wyposażenia kontenera to ok. 45 tys. zł.

Jak podała w czwartek Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie, liczba osób zakażonych w mieście od początku epidemii sięga już 5,5 tysiąca. Zakażonych obecnie jest ponad 3,9 tys. osób (z czego 114 jest hospitalizowanych), a poddanych kwarantannie – ok. 4,2 tys. osób. Według danych sanepidu koronawirus spowodował lub przyczynił się do śmierci 94 częstochowian.