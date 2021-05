We wtorek Ministerstwo Zdrowia podało, że w Katowicach obecny jest także wariant indyjski, którym zakażone są zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty.

Luzowanie obostrzeń utrzymane

Jak mówił Adam Niedzielski luzowanie obostrzeń zapowiedziane przez rząd jest utrzymane. Dzisiaj finalizujemy duże rozporządzenie epidemiczne, które będzie pokazywało plan do końca maja, tak jak deklarowaliśmy. Dzisiaj to rozporządzenie planujemy podpisać i opublikować - powiedział.

Dodał, że będą w nim wszystkie szczegółowe informacje. Podkreślił ponadto, że wszystkie pojawiające się informacje, że "będzie coś inaczej są fake newsami".

Według zapowiedzi sprzed weekendu majowego od 8 maja przywracana będzie działalność hoteli, z limitem 50 proc. obłożenia i bez otwartych stref spa.

Od 15 maja (warunkowo, przy wskaźniku zakażeń poniżej 15 na 100 tys. mieszkańców) znoszony będzie obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Obowiązek ich noszenia w budynkach pozostaje. Działalność będą mogły wznowić restauracje i kawiarnie w ogródkach zewnętrznych, otwierane zostaną teatry i kina (z limitem 50 proc. obłożenia), dozwolona będzie organizacja imprez okolicznościowych z limitem do 25 osób. Ponadto obiekty sportowe będą mogły przyjmować widzów (z limitem 25 proc. obłożenia). Powróci też nauka w formie hybrydowej dla klas IV-VIII szkół podstawowych i średnich.

Od 29 maja restauracje i kawiarnie mogą przyjmować gości również wewnątrz (z limitem 50 proc. osób i dystansem między stolikami), wróci możliwość organizacji imprez okolicznościowych, komunii i wesel (z limitem 50 osób), wznowić działalność będą mogły kluby fitness i siłownie (z limitem jednej osoby na 15 mkw). Ponadto kina i teatry oraz obiekty sportowe będą mogły przyjmować widzów z limitem 50 proc. obłożenia, a szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą działać stacjonarnie.

"Nie podejmujemy nowych decyzji w sprawie szczepień ozdrowieńców"

Wszystkie badania wskazują, że ozdrowieńcy mają odporność na zachorowanie w przedziale od trzech do sześciu miesięcy. Nie mamy żadnych przewartościowujących dowodów naukowych, więc nie podejmujemy nowych decyzji w tej sprawie – mówił w czwartek w Bydgoszczy minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zgodnie z rozporządzeniem rządu z 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii osoby, które przebyły chorobę wywołaną zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, są poddawane szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż trzy miesiące od uzyskania pozytywnego testu na obecność wirusa.

Wskazanie to - jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia - obejmuje również pacjentów, którzy po otrzymaniu pierwszej dawki mieli dodatni wynik testu. W tym przypadku drugą dawkę szczepionki również otrzymują w terminie nie wcześniejszym niż 3 miesiące od dnia uzyskania pozytywnego testu.

O kwestię szczepień ozdrowieńców był pytany minister zdrowia. - Wszystkie badania, którymi do tej pory dysponujemy, wskazują, że ozdrowieńcy mają odporność na zachorowanie w przedziale od trzech do sześciu miesięcy i to jest przyjmowane w literaturze fachowej jako standard – wyjaśnił.

System, jaki zorganizowaliśmy, aby mieścić się w tych widełkach, jest taki, że od momentu posiadania dodatkowego wyniku testu na covid, dana osoba nie może przez trzy miesiące mieć aktywowanej rejestracji na szczepienie - mówił Niedzielski. Po tym okresie następuje aktywowanie rejestracji – dodał.

"Ład i porządek" w szczepieniach

Chcąc utrzymać pewnego rodzaju ład i porządek, na razie chcemy żeby termin podania drugiej dawki był umawiany w dniu wizyty podczas pierwszego szczepienia i żeby te terminy jednak były dotrzymywane - powiedział w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef MZ Adama Niedzielski pytany był w Bydgoszczy m.in o to, czy resort rozważa możliwość szczepienia drugą dawką w innym miejscu, niż w tym, którym podano pierwsze wkłucie.

Tutaj generalnie nasz system rejestracji jest dosyć elastyczny w tym sensie, że dostęp do niego jest z każdego punktu, który jest oczywiście punktem aktywnym w systemie Narodowego Programu Szczepień. Natomiast też chcąc utrzymać pewno rodzaju ład i porządek na razie chcemy jednak, żeby to wszystko było umawiane w dniu wizyty pierwszego szczepienia i żeby te terminy jednak były dotrzymywane - poinformował Niedzielski.

Dotąd w Polsce wykonano ponad 12,6 mln szczepień. Pierwszą dawkę przyjęło prawie 9,5 mln osób. Liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi ponad 3,3 mln. Dzienna liczba szczepień wyniosła 376 745.