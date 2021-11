Na zamieszczonych zdjęciach widać m.in artykuły spożywcze i gaz do palników służących do podgrzewania jedzenia. Na jednej z fotografii widać grupę ludzi, za którymi stoi beczka z wodą. Zdjęcia opatrzone są podpisem: "Migranci na bieżąco są zaopatrywani przez Białorusinów".

Kolejny wpis na Twitterze Stanisława Żaryna dotyczy narzędzi, które trafiają do imigrantów. "Otrzymują nawet sprzęt do niszczenia zabezpieczeń i budowy obozowiska" - napisał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Na dołączonych zdjęciach widać mężczyzn z siekierami oraz umundurowane osoby, które niosą szczypce do cięcia metalu.

Kryzys na granicy

Od początku roku Straż Graniczna zanotowała blisko 33 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego prawie 4,4 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.

Od 2 września, w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.

W poniedziałek duża grupa migrantów przeszła po stronie białoruskiej w kierunku granicy z Polską. Migranci zgromadzili się w okolicach Kuźnicy. Resort obrony narodowej poinformował tego dnia, że służbom MSWiA i żołnierzom udało się zatrzymać pierwszą masową próbę przekroczenia granicy. Migranci stworzyli obozowisko w rejonie Kuźnicy, pilnowani są przez służby białoruskie. W kolejnych dniach dochodziło do kolejnych prób przejścia granicy przez grupy migrantów, udaremnionych przez polskie służby.