Z przygotowanej przez synoptyk IMGW Ewę Łapińską prognozy pogody wynika, że we wtorek w nocy na Lubelszczyźnie temperatura może spaść do -5 stopni Celsjusza, na zachodzie lekko dodatnia do 1 stopnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje też miejscami wietrzną aurę. Porywy wiatru nad morzem mogą osiągnąć do 75 km/h, w zachodniej części kraju wiatr od 65 do 70 km/h - dodała Łapińska.

Gdzie spadnie śnieg?

W południe IMGW przewiduje opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Śnieg spadnie w rejonie Warmii i Mazur, na Podkarpaciu, w Małopolsce, a także na Lubelszczyźnie" - stwierdziła synoptyk. "Na wschodzie kraju spodziewamy się temperatury maksymalnej od 0 do -1 stopni Celsjusza, 4 stopni na zachodzie oraz do 6 stopni nad morzem - zapowiedziała.

Wieczorem we wtorek IMGW prognozuje lokalne opady śniegu deszczu ze śniegiem. Na zachodzie będzie padał deszcz, zaś na wschodzie spadnie śnieg - przekazała synoptyk. Dodała, że śniegu można spodziewać się też w centrum kraju, na Pomorzu, Kaszubach i w Małopolski.