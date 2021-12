Zapytaliśmy dyrektorów, jak oceniają zapowiedziany obowiązek szczepień. – Lepiej późno niż wcale. Już od dawna apelujemy o takie rozwiązanie – mówi Marcin Konrad Jaroszewski, dyrektor LO w Warszawie. Dyrektorzy podkreślają, że kluczowa jest informacja, co będzie działo się od marca z nauczycielami, którzy szczepionki nie przyjmą. – Powinni zostać odsunięci od pracy, bez prawa do wynagrodzenia. Nie wyobrażam sobie płatnych wakacji, ale też realizowania przez nich nauki zdalnie. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to wymaga zmian także w prawie pracy. Ale jak już się powiedziało A, to trzeba iść dalej – dodaje Jaroszewski.