- Nie potrafimy podać identyfikacji, to nie jest ten moment jeszcze - powiedział dziennikarzom Paździorko przed kopalnią. Jak dodał, górnicy, do których dotarli ratownicy, byli ok. 220 m od frontu przodka.

- Poinformowaliśmy rodziny o tym, że zlokalizowaliśmy czterech pracowników, i zgodnie z dalszymi procedurami będziemy przystępowali do wytransportowania ich do bazy, gdzie jest lekarz - powiedział dyrektor Gołębiowski. - Trzymamy się tej zasady, że informujemy na samym początku rodziny. Właśnie wracamy od rodzin, które są zaopiekowane tutaj na terenie kompanii - podkreślił Gołębiowski. - Nadal będziemy postępowali zgodnie z toczącą się akcją ratowniczą. Akcja trwa nadal - zaznaczył dyrektor ds. pracy kopalni Zofiówka.

Wstrząs w Zofiówce i wybuch metanu w kopalni Pniówek

W sobotę ok. godz. 3.40. w chodniku robót przygotowawczych w pokładzie 412 na poziomie 900 metrów kopalni Zofiówka doszło do wstrząsu. W jego rejonie było 52 pracowników; 42 wyszło o własnych siłach. Wstrząsowi towarzyszył wypływ metanu, nie doszło jednak do zapalenia ani wybuchu tego gazu.

Z kolei w środę w kopalni Pniówek doszło do wybuchu metanu, po którym w kolejnych dniach doszło do jeszcze kilku wybuchów wtórnych. Wskutek katastrofy poniosło śmierć 5 osób, a kilkunastu pracowników kopalni jest lżej rannych. Zaginionych pozostaje siedmiu pracowników.