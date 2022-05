Pogoda jest piękna. Warunki do uprawiania turystyki można określić jako dobre. W górach w sobotę rano temperatury wynosiły od 8 st. C na Markowych Szczawinach, Hali Miziowej i Klimczoku, 13 st. na Leskowcu do 15 w Szczyrku. Widoczność jest bardzo dobra. Turyści napotkają jeszcze śnieg w płatach w rejonie Markowych Szczawin i Hali Miziowej - podał ratownik dyżurny ze Szczyrku.

Reklama

Koleje linowe

W Beskidach działają koleje linowe.

O czym trzeba pamiętać

Reklama

Turyści, którzy wybiorą się na wycieczkę, muszą odpowiednio się ubrać. Ważne jest obuwie i kurtka chroniąca przed deszczem. Warto zaopatrzyć się w kijki, które pomogą zachować równowagę. Należy mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy z aplikacją "Ratunek" i powerbank.

GOPR w razie wypadku można wezwać pod bezpłatnym numerem telefonu alarmowego: 985 lub 601 100 300