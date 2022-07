W poniedziałek zachmurzenie małe i umiarkowane, wieczorem na północnym zachodzie kraju wzrastające do dużego i wówczas mogą tam wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 24 st.C, 26 st.C na północnym wschodzie, miejscami nad morzem oraz na Podhalu, około 30 st.C w centrum i na południu do 32 st.C, 34 st.C na zachodzie. Wiatr na wschodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, na Pomorzu po południu w porywach do 55 km/h, z kierunków południowych.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie na ogół małe, okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna 28 st.C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków południowych.

W nocy na wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. W centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, po północy wzrastające do dużego, rano możliwe przelotne opady deszczu. Na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, miejscami wystąpią także burze. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm na zachodzie kraju, na Dolnym Śląsku do 15 mm, lokalnie w Sudetach do 20 mm. Temperatura minimalna od 14 st.C, 16 st.C na wschodzie do 17 st.C, 19 st.C na pozostałym obszarze; w dolinach karpackich lokalnie spadek do 9 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie miejscami porywisty, z kierunków południowych, na zachodzie kraju skręcający na kierunki zachodnie. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

Możliwe opady deszczu

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu; głównie w centrum, na wschodzie i południu kraju także burze, miejscami z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm, na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce do 30 mm. Temperatura maksymalna od 22 st.C, 25°C na Pomorzu i w rejonach podgórskich, 26 st.C, 29 st.C na przeważającym obszarze do 30 st.C, 32 st.C na krańcach wschodnich kraju; najchłodniej nad morzem: około 20 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich, jedynie na wschodzie początkowo z kierunków południowych. W czasie burz wiatr w porywach do około 75 km/h.

We wtorek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, możliwe także burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna 27 st.C. Wiatr przeważnie słaby, okresami umiarkowany, południowy skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie na ogół małe, stopniowo wzrastające do umiarkowanego i dużego. Temperatura minimalna 17 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.