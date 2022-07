Dodała, że w pasie od Pomorza przez Kujawy po Ziemię Łódzką i Opolszczyznę mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. W rejonach burz porywy wiatru do 65 km/h, z kolei opady deszczu mogą wynieść około 30 mm. We wtorek front atmosferyczny będzie się przemieszczał z zachodu na wschód kraju. Przyniesie opady deszczu i burze - prognozuje synoptyk IMGW Ewa Łapińska.

Podkreśliła, że burzy z opadami deszczu należy się spodziewać na wschodzie, południowym wschodzie i w centrum kraju. Warmia i Mazury, Pomorze, Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyzna, Podkarpacie, Śląsk, Małopolska - tutaj wszędzie burze. Natomiast na zachodzie, północnym zachodzie raczej przelotny deszcz - wskazała Łapińska.

Prognoza synoptyczna Ewy Łapińskiej zakłada, że we wtorek temperatura maksymalna wyniesie do 32 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Mniej w centrum i na zachodzie - tam od 25 do 26 st. C. Najchłodniej będzie nad morzem i na Podhalu - w granicach 21-22 stopni. Dodała, że wiatr będzie słaby i umiarkowany. W burzach porywy mogą wynieść 70-75 km/h. Opady deszczu w burzach około 15 mm. Na południu lokalnie nawet 35 mm.

Nocna prognoza pogody

W nocy strefa frontu będzie stopniowo się przemieszczała na wschód. W pierwszej części nocy gdzieniegdzie przelotny deszcz i burze na wschodzie oraz południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze dużo przejaśnień - wskazała synoptyk IMGW Ewa Łapińska. Dodała, że nad morzem może spaść słaby, przelotny deszcz.

Temperatura minimalna w nocy wyniesie 10-12 st. C w centrum i na zachodzie kraju, zaś na południowym wschodzie 15-16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany - nad morzem porywisty. Porywy wiatru mogą wynieść 40 km/h, natomiast w burzach do 60 km/h.(PAP)

Autor: Paweł Auguff