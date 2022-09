Wrzesień będzie kolorowy, drzewa i krzewy przybiorą różne barwy, a dzień będzie się skracał w szybkim tempie; w Warszawie między pierwszym a trzydziestym września aż o jedną godzinę i 55 minut. Będzie to odczuwalne zwłaszcza o poranku - przypomina Droździoł. Natura przygotowała nas do trochę chłodniejszych wrześniowych temperatur. Od kilku dni noce i poranki zrobiły się chłodne, nawet można powiedzieć, że zimne. W czwartek temperatura mierzona przy gruncie wyniosła w Białymstoku i Siedlcach tylko 3 st. C - zwraca uwagę.

Niestety każda z kolejnych dekad miesiąca będzie chłodniejsza. W pierwszej dekadzie możemy liczyć jeszcze na temperaturę maksymalną dochodzącą do 26 st. C, a lokalnie nawet może być 28 st. C. Taką temperaturę prognozujemy na przyszły tydzień. Tym najcieplejszym dniem będzie prawdopodobnie wtorek, jednak nie w całej Polsce, lecz na zachodzie kraju - wyjaśnia.

Potem zrobi się chłodniej

Natomiast druga dekada - według prognoz Centrum Modelowania Meteorologicznego - ma być chłodniejsza - maksymalnie od 12 do 22 st. C., a minimalnie może to być od zaledwie 4 do 13 st. C. Ostatnia dekada września jeszcze chłodniejsza z temperaturą maksymalną od 10 do 20 st. i minimalną od 1 do 12 stopni Celsjusza. Średnia temperatura powietrza powinna kształtować się w zakresie normy wieloletniej z lat 1991–2020. To znaczy, że prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych, obserwowanych w tych latach - mówi Droździoł.

Tłumaczy, że aby ocenić, które z wrześni były typowe dla ostatnich 30 lat bierze się pod uwagę dane dotyczące temperatur z ostatnich 30 wrześni. Sortujemy je od najniższej średniej temperatury, jaką zanotowano w tym miesiącu, do najwyższej. Powstaje swego rodzaju drabinka, w której 10 wrześni z najniższą temperaturą to miesiące poniżej normy, 10 środkowych, to wrześnie z temperaturą w normie i 10 najcieplejszych, jest powyżej normy - wyjaśnia.

Wrzesień, który się zaczął, będzie w normie. To znaczy, że jego średnia miesięczna temperatura będzie w normie, i będzie się kształtować w przedziale między 13,3 a 14,9 st. Celsjusza. Średnia opadów we wrześniu również ma być w normie, czyli dla centralnej Polski prognozowane są opady między 32,1 mm, a 59,7 mm na metr kwadratowy.

Autor: Wojciech Kamiński