Czwartek będzie dniem pogodnym - powiedział Jakub Gawron, synoptyk dyżurny IMGW. Jedynie na północnym wschodzie kraju zachmurzenie może wzrastać do dużego i tam możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura w czwartek od ośmiu stopni na północnym wschodzie kraju i obszarach podgórskich, do 13-14 stopni na południowym zachodzie Polski. Wiatr w czwartek słaby, zmienny, jedynie na zachodzie kraju będzie umiarkowany. Na zachodzie kraju wiatr przeważnie południowo-wschodni.

Prognoza pogody na noc

Noc z czwartku na piątek będzie pogodna we wschodniej części kraju. Tu lokalnie będą się tworzyły mgły, gdzie widoczność będzie do dwustu metrów. Na zachodzie Polski dominował będzie niż co spowoduje tworzenie się zachmurzenia. Zachmurzenie w tej części będzie umiarkowane i duże. W drugie połowie nocy na zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura w nocy będzie zróżnicowana. We wschodniej połowie kraju od minus dwóch do plus dwóch stopni. Na zachodzie od dwóch stopni do siedmiu na plusie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych.

