Jak poinformowała w środę podkarpacka policja, do próby zabójstwa kobiety doszło w ubiegłym tygodniu, w czwartek. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że młody mężczyzna dźgnął swoją matkę nożem. Funkcjonariusze błyskawicznie pojawili się na miejscu i udzielili niezbędnej pomocy rannej kobiecie. Poszkodowana miała kilka ran, które policjanci zaopatrzyli, a następnie przekazali kobietę zespołowi ratownictwa medycznego - podała policja. Sprawca przestępstwa zbiegł z miejsca zdarzenia tuż przed przyjazdem patrolu policji.

Sąd aresztował mężczyznę

W domu, w którym doszło do zdarzenia, policja zabezpieczyła ślady i narzędzia, którymi mężczyzna mógł posłużyć się do zadania ran swojej matce. Jak podkreśliła policja, mężczyzna został zatrzymany w sobotę na ulicy Szafera w Mielcu, przez wspólny patrol policji i straży miejskiej. "Po przesłuchaniu i na podstawie zebranych materiałów, prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec 25-letniego mieszkańca Mielca" - dodano w policyjnej notatce. Sąd aresztował mężczyznę na trzy miesiące. Podejrzanemu grozi kara od 8 do 25 lat więzienia lub kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Autor: Wojciech Huk