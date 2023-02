Nagranie zatytułowane "Psychiatryka Gdańsk Srebrniki, oddział 20" zostało opublikowane w Internecie pół roku temu. We wtorek o jego treści poinformowało Radio Gdańsk. Wskazano przy tym, że materiał filmowy został przesłany przez rozgłośnię do Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Tadeusza Bilikiewicza oraz do gdańskiej policji.

Reklama

W sieci krąży nagranie z gdańskiego szpitala

Na filmiku trwającym 45 sek. widać salę chorych, w której stoją dwa łóżka, stoliki i krzesła. Drzwi na korytarz są otwarte. Na nagraniu widać również, jak do sali wchodzi dwóch mężczyzn z maseczkami na twarzy, którzy są ubrani w pomarańczowe stroje charakterystyczne dla pracowników medycznych.

Na filmiku zostało uwiecznione, jak jeden z nich chwycił krzesło i podbiegł z nim w kierunku autora nagrania, po czym przycisnął go do ściany lub podłogi. W tle słychać krzyki i niecenzuralne słowa.

Reklama

Odnosząc się do informacji uzyskanej z przestrzeni medialnej, informujemy, iż szpital podjął czynności wyjaśniające celem ustalenia czasu, miejsca, okoliczności oraz uczestników zdarzenia - przekazała PAP rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego Anna Czarnowska.

Pracownik został odsunięty od pracy

Zaznaczyła również, że interweniujący pracownik do czasu wyjaśnienia sprawy został odsunięty od wykonywania obowiązków służbowych. Trzeba reagować ekspresowo, wyjaśnić zaistniałą sytuację i sprawdzić obie strony - stwierdziła.

Oficer prasowy gdańskiej policji mł. asp. Marek Kobiałko potwierdził w rozmowie z PAP, że materiał filmowy został przez policję zabezpieczony. Podkreślił, że funkcjonariusze będą ustalać dokładne okoliczności i szczegóły zdarzenia.

autor: Piotr Mirowicz