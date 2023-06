Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1009 hPa i będzie rosło.

Pogoda w niedzielę

W niedzielę w Polsce zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu umiarkowane i duże z zanikającymi po południu, przelotnymi opadami deszczu. Prognozowana wysokość opadów w Karpatach od 10 mm do 15 mm. Temperatura maksymalna od 17 st. C nad morzem i na południowym wschodzie, około 22 st. C w centrum, do 25 st. C na zachodzie; chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, od 14 st. C do 16 st. C. Wiatr umiarkowany, nad morzem także dość silny, porywisty, północno-wschodni i wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy w kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na południowym wschodzie umiarkowane i okresami duże ze słabymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od 6 st. C na Suwalszczyźnie, około 8 st. C w centrum, do 12 st. C miejscami nad morzem. Wiatr słaby, tylko na północy i południowym wschodzie umiarkowany i okresami porywisty, północno-wschodni i wschodni. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, a w Sudetach do 70 km/h.

Pogoda w poniedziałek

W poniedziałek w Polsce zachmurzenie małe, tylko na krańcach wschodnich i w Karpatach umiarkowane i duże oraz miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 14 st. C na krańcach południowo-wschodnich, około 20 st. C w centrum, do 24 st. C na północnym zachodzie; w rejonach podgórskich Karpat od 12 st. C do 16 st. C. Wiatr zwykle umiarkowany, nad morzem także dość silny, okresami porywisty, wschodni i północno-wschodni. W górach porywy wiatru do 65 km/h.

W niedzielę w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna około 23 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, północno-wschodni.

W nocy w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna około 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W poniedziałek w Warszawie pogodnie. Temperatura maksymalna około 21 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, chwilami porywisty, północno-wschodni i wschodni.