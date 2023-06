Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież podestu podjazdowego dla wózków inwalidzkich. Kryminalni odnaleźli skradziony przedmiot, który 23-latek ukrył, jak stwierdził, do czasu znalezienia na niego kupca. Za kradzież zatrzymanemu mężczyźnie grozi teraz do 5 lat więzienia.

Reklama

Kradł na oczach przechodniów i kamer

Do przestępstwa doszło przed jednym z budynków przy ulicy Tamka. Sprawca, nie bacząc na obecność kamer i przechodniów, złożył i ukradł aluminiowy podjazd służący do pokonania schodów osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Reklama

Policja ujęła sprawcę

Dzięki wnikliwej analizie tego, co zarejestrowały kamery monitoringu oraz żmudnej pracy operacyjnej i dobremu rozpoznaniu w lokalnym środowisku przestępczym kryminalni wytypowali i zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o to przestępstwo" - przekazał podinsp. Robert Szumiata ze śródmiejskiej policji. Odzyskali także podjazd, który 23-latek ukrył do czasu znalezienia na niego kupca.

Okazało się, że zatrzymany mężczyzna ma także związek z innymi podobnymi przestępstwami - kradzieżą kurtki oraz perfum w centrum handlowym. 23-latek przyznał się do wszystkich tych czynów. Za te przestępstwa kodeks karny przewiduje do 5 lat więzienia.

autorka: Marta Stańczyk